İki Türk Futbolcu, Irkçı Fransız Siyasetçiye Patladı
Yılın Bombası Patladı, Burak'ın Transferi Bitti
Bu Görüntü Taraftarları Korkuttu
Üç Aile, Satır Ve Döner Bıçaklarıyla Birbirini Doğradı: 5 Yaralı!
Irak Seçimlerinin Kazananı Başbakan Haydar El-İbadi
Ünlü Oyuncu Engin Hepileri Sosyal Medya Hesabından Baba Olacağını Duyurdu
En Zor Anneler Günü! Tecavüz İftirasına Kurban Giden Oğlunu Mezarında Ziyaret Etti
Otomobil, Yola Fırlayan Eşeğe Çarpıp Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı
Başbakan Duyurdu: İki Dev Fabrika Birleşiyor
Başbakan'dan Çiftçiye Müjde: Fiyat Bin 50 Liraya Çıkarıldı
Kadın Pazarcı Milletvekili Adayı Oldu
Tahminler Netleşmeye Başladı! İşte Emeklilerin Temmuz'da Alacağı Zam
Aykut Kocaman Seçim Atmosferinden Dert Yandı: Zaten 2 Maç Sonra Bırakacağım
Küçük Kızının Üzerine Kapıyı Kilitlediği Anne, Balkonda Mahsur Kaldı
Yaşlı Adam, Kendisini Dolandıran Genç Kadını Defalarca Bıçaklayarak Öldürdü
Suriye'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 12 Ölü, 25 Yaralı
Erdoğan: Bedava Konut Vermek Söz Konusu Olamaz
Bahçeli'nin Af Önerisine Erdoğan'dan İlk Yorum Geldi
Olaylı Geçen Eurovision Yarışmasının Kazananı Belli Oldu
Fuarda Hadise Krizi! Ak Partili Vekil 'müptezellik' Diye Katılmıyor

Başbakan duyurdu: İki dev fabrika birleşiyor

BAŞBAKAN DUYURDU: İKİ DEV FABRİKA BİRLEŞİYOR

Erzincan'da toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde özelleştirme ihaleleri sonuçlanan Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının birleştirildiğini duyurdu.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Başbakan Duyurdu: İki Dev Fabrika Birleşiyor(8/10)4

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan'da toplu açılış töreninde konuştu. Meclis'ten geçen düzenlemelere değinerek vatandaşla el sıkışma döneminin başladığını söyleyen Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelen vaatlerle ilgili ise "Ölçü ve ayar kaçtı. Üflemeye 1 ay daha devam edecekler. Millet üflemeye değil icraata bakar" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"24 HAZİRAN'DA YENİ BİR TARİH YAZILACAK"

16 Nisan'da bunun yolunu açtınız. Esasında 24 Haziran açılan bu yolun uygulamaya geçeceği tarihtir. Bir işin tamamlanmasıdır. 16 Nisan'da oluşan irade 24 Haziran'da sandığa yansıyacak ve 24 Haziran'da milletimiz ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek güçlü iktidarı, sürekli istikrarı sağlayacak kararı verecektir. Bugüne kadar milletimizin kararı hiç yanlış olmamıştır. 24 Haziran'da millet yeni bir tarih yazacak.

"VATANDAŞLA EL SIKIŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Vatandaşla bir el sıkışma dönemi başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Oldu ki bir borcunuz var bunu yapılandıracak düzenlemeyi yaptık. Konutta bir kampanya başlattık. Faizleri düşürüp vadeleri uzatıyoruz. Tapu harçlarını aşağı çektik.

Erzincan'a çok güzel bir hipodrom yapılacağının müjdesini vermek istiyorum.

İKİ FABRİKA BİRLEŞTİRİLDİ

Erzincan şeker fabrikası üzerine vatandaşlarımızın kafasını karıştıranlar var. Erzincan ve Erzurum şeker fabrikasını birleştirdik ikisi birlikte çok daha fazla kapasiteyle çalışacaklar. Çok daha fazla kardeşlerimize iş ve aş imkanı olacak. Buradan bunu ilan ediyorum. Buralarda altı ay çalışan kardeşlerimizin 10 ay çalışmaları için karar verdik bunu da imzaladım.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Duyurdu  İki  Dev  Fabrika  Birleşiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER