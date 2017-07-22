BAŞBAKAN EGE'DEKİ DEPREMİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
Muğla'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Ege açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin bilançosunu da açıklayan Yıldırım, "Bodrum'da kullanılmayan 3 yıkık binave nispeten ağır hasarlı 32 bina var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değildir" dedi.
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:
"20 VATANDAŞIMIZ TEDAVİ GÖRÜYOR, 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
"Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Önemli sayılabilecek bir yıkım da yok. Vatandaşların paniğinden dolayı bazı yaralanmalar var. Onlar da hastanelerde hallolmuş durumda. Şu anda değişik hastanelerde 20 kadar vatandaşımız tedavi görüyor. Kos Adası'nda bir vatandaşımız bir de İsveç vatandaşı hayatını kaybetti. Depremin hemen sonrasında Sayın Valimizle yaklaşık bir 15-20 dakika içinde görüştük ve kısa süre içinde deprem sonucu durumun ne olduğunu birebir bize anlattı.
"32 BİNADA NİSPETEN AĞIR HASAR VAR"
"İletişim hatlarında herhangi bir kesinti olmadı. Bu önemli bir şey. Altyapının ne kadar gelişmiş olduğunun göstergesi. Kos Adası'ndaki vatandaşlarımızın tahliye talepleri feribotlarla sağlanmış vaziyette. Deprem sonrası kesin durum tespiti... Bodrum'da kullanılmayan 3 yıkık bina. 32 binada nispeten ağır hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değildir.
"DEPREMLE YAŞAMANIN YOLLARINI BULMAMIZ LAZIM"
"Bu vesileyle bir konuyu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Yaşadığımız acı depremler var. Ben depremlerin olduğu bir bölgeden geliyorum. Erzincan depremi bugün hala dillerdedir. Dolayısıyla depremler dün olduğu gibi bugün de, yarın da, her zaman olabilir. Telaşlanmaya gerek yok. Depremle yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Depreme karşı ilkokuldan başlayarak zaten Milli Eğitim Bakanlığımız bu çalışmaları başlattı, bunlar öğretiliyor.
"1999 DEPREMİNDEN SONRA YÖNETMELİK ÇIKTI"
"Deprem konusunda 1999 yılında Marmara depreminden sonra bir deprem yönetmeliği çıktı. Ondan sonra yapılan yapılarda bu yönetmelik kullanıldı. Ama evvelinde yapılan yapılarda bu dönüşüm tamamlanmış değil. Bu yapılıyor. Ancak bu büyük bir iştir. Birdenbire tamamlanması mümkün değildir. 15 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da 'naylon Fatura' Operasyonu
- Deprem Uzmanı Uyardı: Marmara Denizi'nde Aşırı Isınma Büyük Depremin Habercisi Olabilir
- Depremde Öldü Sanılan Balıkçı, En Güvendiği Limana Sığınmış!
- Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi
- Darbenin Yıl Dönümü İlklere Sahhe Oldu! Namaza Duran Cemaat Hep Bir Ağızdan İstiklal Marşı Okudu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
- G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde
- Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı
- Alaçatı'daki Restoranın Sahibinin Avukatı: Terim'in Alkollü Olduğu Her Halinden Belliydi
- Çinliler Burak Yılmaz İçin 5 Milyon Euro İstedi, Trabzonspor Transferi Bitirmek Üzere
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel İlişki Kölesi Zannettiler, Meğer Durum Başkaymış
- Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı
- Kudüs'te Sular Durulmuyor! Ölen Filistinlinin Cenazesini İsrail Polisinden Böyle Kaçırdılar
- Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
- Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
Bu Haberle İlgili Yorumlar