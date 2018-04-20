BAŞBAKAN 'ENDİŞELİYİZ' DİYEN ABD'YE SERT ÇIKTI: İŞİNİZE BAKIN!
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, erken seçim konusunda "endişeliyiz" diyen ABD"ye sert çıktı: Onlar işlerine baksın. ABD'deki seçimlerde hile tartışmaları bitmek bilmedi. Seçim görmek istiyorlarsa gelip Türkiye'de görsünler.
YUNANİSTAN'A TEPKİ
Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ın darbecilerle ilgili kararını da değerlendirdi, "Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şenol Güneş'e Yapılan Saldırı, Başbakan'ı Kızdırdı
- Kamyonet Şarampole Yuvarlandı! Cenazeleri El Ele Tutuşup Çıkardılar
- Ak Partili Şentop, Chp'nin Sürpriz Adayını Duyunca Kahkaha Attı
- Düşman Kardeşlerin Tarihi Zirvesi Öncesi Bir İlk! Kırmızı Hat Kuruldu
- Tüp Bomba Gibi Patladı, Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Ölü, 16 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Türkiye Futbol Federasyonu, Olaylı Derbinin Kararı İçin Tarih Verdi
- Şenol Güneş, Bugünkü Antrenmana Çıkmıyor
- Maçın Tatil Edilmesine Kızan Josef, Önceki Derbileri Gösteri: Fark Ne
- Eski Galatasaraylı Cenk Gönen'in Takımı Malaga, Küme Düştü
- Fenerbahçeli Taraftarlar, Şenol Güneş Göğsüne Gelen Bardaktan Sonra Yere Yığılınca İsyan Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'den 24 Haziran Seçimleri İçin İlk Yorum: Endişeliyiz
- Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
Bu Haberle İlgili Yorumlar