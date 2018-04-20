Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, erken seçim konusunda "endişeliyiz" diyen ABD"ye sert çıktı: Onlar işlerine baksın. ABD'deki seçimlerde hile tartışmaları bitmek bilmedi. Seçim görmek istiyorlarsa gelip Türkiye'de görsünler.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ın darbecilerle ilgili kararını da değerlendirdi, "Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: haberinburada