

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:







"Bugün 70 milyon vatandaşımızın adına buradayız, biriz, beraberiz. Türkiye büyük bir mücadele içerisinde. Terörle mücadelemiz hem kendi topraklarımız içinde, hem de sınırlarımızın ötesinde bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu nedenle de zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Dün maalesef Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde El Bab'ı kuşatan ve hakim yerlerini ele geçiren silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerimize alçak terör örgütünün pususu nedeniyle 14 yiğit evladımızı şehit verdik, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Dünyanın baş belası terör insanlığa karşı işlenen suçtur. Bu Türkiye'nin beka mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin daim olması adına verilen büyük savaştır. Terör ve şiddet Türkiye'yi demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı asla sona erdirmeyecek. Terör karşısında her zaman olduğu gibi birliğimizi, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız.







kaynak:habertürk