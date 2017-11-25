BAŞBAKAN KATLİAMA İSYAN ETTİ: NE İNSANLIĞA NE İSLAMİYET'E SIĞAR
Mısır'da gerçekleştirilen katliama tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar" dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca (YTB) düzenlenen "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması" daha önce Türkiye'nin çeşitli illerinde öğrenim görmüş, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencileri buluşturdu.
"NE İSLAMİYET'E SIĞAR NE İNSANLIĞA"
Burada yaptığı konuşmada Mısır'da cuma namazında gerçekleştirilen katliama tepki gösteren Yıldırım, "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar" dedi.
"26. BÜYÜK ÜLKE, MÜLTECİLER ÜLKESİ"
Başbakan Yıldırım, konuşmasında ayrıca şu mesajları verdi:
"Bugün mülteci konumunda bulunanların sayısı 55 milyonu geçti. Dünyada bu nüfusa sahip ülke sayısı sadece 25. Demek ki, dünyanın 26. büyük ülkesi; mülteciler ülkesi. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya, bu dünyada yaşayan milyarlarca insanın hiçbirini mutlu etmiyor, geleceği için umut vermiyor. O halde dünyayı yönetenler, BM çatısı altındaki ülkeler, çok daha fazla sorumluluk almalı, olayları, sorunları, çözmek için rekabeti bir kenara bırakıp iş birliğine daha çok yönelmelidir."
Kaynak: haberinburada
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