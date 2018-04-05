Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a hareketi öncesi havalimanında açıklama yaptı. Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Yıldırım, "Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır" dedi.

"MEHMET ŞİMŞEK GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddialar için, "İddialar Ankara'da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bugünde İstanbul'da ekonomi konulu bir toplantı için oradadır. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bakanlar Kurulu'nda kimi ne zaman değişiklik yapacağımıza karar verdiğimiz de yaparım ama gündemimizde böyle bir konu yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı bir şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada