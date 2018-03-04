Başbakan Binali Yıldırım'dan, Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Yıldırım, Manisa'ya hızlı tren yapılacağının müjdesini verdi.

HIZLI TREN MÜJDESİ

Yıldırım, "Manisa'ya yapılacak yol yapıldığında Türkiye nüfusunun 4'te 1'i buralara gelecek. Manisa- İstanbul arası 2.5 saati bulacak. Kemalpaşa'ya kadar olan 22 kilometre tamamlanmış. Şimdi, Balıkesir'e doğru devam ediyor. Manisa'ya yıllardır beklediğiniz hızlı tren de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun.

Kaynak: haberinburada