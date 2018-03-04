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Başbakan müjdeyi verdi: Bir ile daha hızlı tren geliyor

BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERDİ: BİR İLE DAHA HIZLI TREN GELİYOR

Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi vatandaşlara seslenen Başbakan Yıldırım, Manisa'ya hızlı tren yapılacağının müjdesini verdi.

Tarih : 04 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Başbakan Müjdeyi Verdi: Bir İle Daha Hızlı Tren Geliyor(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım'dan, Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Yıldırım, Manisa'ya hızlı tren yapılacağının müjdesini verdi.

HIZLI TREN MÜJDESİ

Yıldırım, "Manisa'ya yapılacak yol yapıldığında Türkiye nüfusunun 4'te 1'i buralara gelecek. Manisa- İstanbul arası 2.5 saati bulacak. Kemalpaşa'ya kadar olan 22 kilometre tamamlanmış. Şimdi, Balıkesir'e doğru devam ediyor. Manisa'ya yıllardır beklediğiniz hızlı tren de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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