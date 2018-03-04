BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERDİ! BİR İLE DAHA METRO GELİYOR
Başbakan Binali Yıldırım, Konya'ya yapılması planlanan metro hattının ihalesinin bu yıl yapılacağını belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Konya'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, Konya'ya yapılması planlanan metro hattının ihalesinin bu yıl yapılacağını açıkladı.
"5 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU"
Selçuk Üniversitesi kampüsünden Hızlı Tren Garı'na kadar olan metro projesinin çalışması da devam ettiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "İki proje var. Biri Meram'dan üniversiteye olan ki 22 km olan bu kısmın ihalesini yapıyoruz, 5 milyar TL'ye mal oluyor" dedi.
"YÜKSEK HIZLI TREN GARI'NIN İNŞAATI DEVAM EDİYOR"
Konya'ya 16 yılda 44 milyar lira yatırım ve destek verildiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Konya'da 1000 yatak kapasiteli şehir hastanesini tamamlıyoruz. Yüksek Hızlı Tren Garı'nın sözünü verdik. İşte inşaatı yükseliyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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