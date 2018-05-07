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Başbakan müjdeyi verdi! Konut satışı için kampanya başlayacak

BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERDİ! KONUT SATIŞI İÇİN KAMPANYA BAŞLAYACAK

Son dakika! Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, başta Ziraat olmak üzere bir çok bankanın konuttaki stokları eritmek için kampanya başlatacağını duyurdu.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : Başbakan Müjdeyi Verdi! Konut Satışı İçin Kampanya Başlayacak(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu.

Buradan vatandaşa müjde veren Yıldırım, bankaların konuttaki stokları azaltmak için kampanyalar yapacağını dile getirdi.

"BİZ SONUÇLARA BAKARIZ"

Yıldırım ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Olguları daha çok anlatacağız ve eminim ki vatandaşlarımız olup biteni görüyorlar. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bizi teskin ediyorlar, teselli ediyorlar.

"İZLEYEN ÜLKE OLMAYACAĞIZ"

Ülkemizin sürekli güçlü liderliğe ihtiyacı var çünkü bölgemiz çok riskli bir bölge, jeopolitik risklerimiz bitmedi, devam ediyor. Bölge haritasını şekillendirme yönünde önemli çalışmalar var, projeler var. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ama bizim ülke bütünlüğümüzü, milletin birliğini ve beraberliğini, Misak-ı Milli sınırlarımızı gözümüz gibi korumak gibi bir görevimiz var. Bunun için olaylara ilgisiz kalamayız. Bölgede olup bitenleri mutlaka sadece izleyen değil, aynı zamanda buradaki olacak işlerin yol haritasını da belirleyen bir ülke olmamız lazım.

"GEÇİM BAŞKA, SEÇİM BAŞKA"

Şimdi herkesin ev ödevi var. Bugün için değil, baştan beri olan bir şey. Bizim ödevimiz nedir? Cari açığı bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak. Bütçe açığı konusunda herhangi bir sapma yok. Hatta iyileşme de olabilir. Yani geçen seneki oranların üzerine çıkmasını düşünmüyoruz. Bu ne demektir? Demek ki geçim başka. Seçim başka. Seçim olacak, ama geçim devam edecek. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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