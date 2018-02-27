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Başbakan müjdeyi verdi: Vergiler vatandaşa iade edilecek

BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERDİ: VERGİLER VATANDAŞA İADE EDİLECEK

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak" dedi

Tarih : 27 Şubat 2018, 16:00
Puan Ver : Başbakan Müjdeyi Verdi: Vergiler Vatandaşa İade Edilecek(5/10)1

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Bugün itibariyle 50 yıllık bir reformu hayata geçirecek Katma Değer Vergisi ve bazı kanunlarda düzenleme yapan tasarıyı Meclise gönderiyoruz" diyen Yıldırım, şu müjdeleri verdi:

MALİYEDE BİRİKEN KDV'LER İADE EDİLECEK

"Bu son 33 yılda uygulanan kanunda reform niteliğinde değişiklik yapılıyor. Meclise sunduğumuz bu tasarıda yüze yakın madde var. Bu tasarı yasalaştığı takdirde vatandaşın maliyede biriken KDV'leri artık iade edilecek.

MAĞDURİYETE SON

Vatandaşın devletten KDV alacağı kalmayacak. Bir takvime göre bunlar ödenecek. Eğer, KDV iadesini ödemezse 3 aydan sonra faiz işleyecek. Vatandaşın mağduriyeti giderilmiş olacak.

KDV'DE İKİ ÖNEMLİ KOLAYLIK

Küçük esnafımıza da KDV konusunda iki önemli kolaylık getiriyoruz. Hasılat esaslı vergileme sistemine geçiyoruz. Esnafımız artık satış hasılatı üzerinden makul bir KDV hesaplayacak, bunun dışındaki teferruatlarla uğraşmayacak. Küçük esnafımız KDV'sini beyan ettikten 2 ay sonra ödeyecek."

İHRAÇ MALLARINDA KDV KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

İmalatçı ihracatçıların ihraç ettikleri mallardan alacakları KDV'nin kapsamı ve miktarının da genişletileceğini belirten Yıldırım, "Böylece ihracatçılarımız yüklendikleri KDV ve diğer KDV'leri de alabilecekler. Artacak iş yükünü dikkate alarak yeminli mali müşavirlerin yanı sıra serbest mali müşavirlerin de KDV raporu düzenlemesi imkanı getiriyoruz. Bu da esnafımızın yükünü azaltacak. Buralara daha az para ödeyecek" dedi.

HAYIRSEVERLERE KDV MUAFİYETİ

Başbakan Yıldırım, hayırseverlere de KDV muafiyeti getirileceğini ifade ederek, "Hayırseverlere okul, kreş, bakımevi, her türlü sosyal sorumluluk projelerinde yaptıklarında KDV muafiyeti getiriyoruz. KDV istisnası getiriyoruz bol bol okul yapsınlar, bol bol sosyal sorumluluk projeleri üstlensinler diye" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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