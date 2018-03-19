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Başbakan müjdeyi vermişti! Bir ilçeye daha doğal gaz geliyor

BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ! BİR İLÇEYE DAHA DOĞAL GAZ GELİYOR

Başbakan Yıldırım tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesine müjdesi verilen doğal gaz şebekesinin döşenmesi ile ilgili çalışmalar başladı.

Tarih : 19 Mart 2018, 16:30
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Başbakan Yıldırım tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesine müjdesi verilen doğal gaz şebekesinin döşenmesi ile ilgili çalışmalar başladı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan talimatları ile başlatılan çalışmalar kapsamında şehir içi toplam hat uzunluğu yaklaşık 280 kilometre doğal gaz döşemesi işi maliyetinin 7 milyon 500 bin lira olduğu bildirildi.

PROTOKOL İMZALANDI

2018 yılında başlayacak olan çalışmalar ile ilgili doğal gaz şebekesini döşeyecek yetkililer Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'a bilgi verdi. Arıcan, doğal gaz döşenmesi ile ilgili protokolü imzalayarak ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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