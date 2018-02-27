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BAŞBAKAN: ÖZEL TİMLERİMİZ TEMİZLEYE TEMİZLEYE AFRİN'E İLERLİYOR


Başbakan: Özel Timlerimiz Temizleye Temizleye Afrin'e İlerliyor
Tarih : 27 Şubat 2018, 13:00
Puan Ver : Başbakan: Özel Timlerimiz Temizleye Temizleye Afrin'e İlerliyor(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları söyle:

28 Şubat'ta sadece hukuku çiğnemediler, ekonomimizi de zarara uğrattılar. 28 Şubat sürecinin faturasını aziz ve cefakar millet ödedi. 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık.

"BÜTÜN DÜNYA DUYMUŞ, CHP DUYMAMIŞ"

CHP'nin bazı milletvekilleri bugünlerde bir laf ortada dolaştırıyor. Neymiş, hükümet PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş. Gerçek böyle mi onun için belgelerle geldim. 28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG, PKK, DEAŞ ile topyekün mücadele var. CHP'nin profesör olan milletvekili bunu yaparsa diğerleri ne yapar bunu siz düşünün.

Bunlar demek ki 20 MGK kararının hiçbirini okumamışlar. Sonuç bildirisinin değişmez gündeminden biri de PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ ile mücadele olmuştur. Bunların farklı isimlerde örgütler olduğunu bütün dünyaya biz ilan ettik. Bütün dünya yazdı gel gör ki CHP duymamış. Hadi bazı dost bildiğimiz ülkeler PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor ama Türkiye'nin anamuhalefet partisine ne oluyor?

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

Çocuk istismarına yönelik sebeplerin ortadan kaldırılması, cezaların caydırıcılığının daha da artırılması konusunda kapsamlı bir çalışma başlattık. Yasal düzenlemeler için teklif yakında Meclis'te olacak. Olayların tekrarlanmaması için sadece yasal düzenleme yapmak yetmez. Eğitim başta olmak üzere ve toplumun her kesimine görevler düşmektedir.

"HOLLANDA'NIN KARARI YOK HÜKMÜNDE"

Batı çifte standarttan vazgeçmiyor. Hollanda'nın 1915 olaylarına ilişkin aldığı karar bizim için yok hükmündedir. Buna soykırım diyenler kendilerine bakmalıdırlar. Katliamlar konusunda en kötü sicil bu iddiaları ortaya atan ülkelerindir. Kimse Türkiye'nin şanlı geçmişini kendi karanlık mazisiyle karşılaştırmasın. Bizim tarihimizde katliam, soykırım yok. Kardeşlik, beraberlik var. Bosna'da yaşananlar taptaze hafızalarımızda.

"AFRİN HİLAL GİBİ EMNİYETE ALINDI"

Zeytin Dalı Harekatı'nda 39 gün geride kaldı. Mehmetçiğimiz havadan ve karadan harekatı başarıyla ve kararlıkla sürdürüyor. Afrin bir hilal gibi çepeçevre emniyete alınmış durumda. Sınır bölgeleri tamamen terörden temizlendi. Şimdi özel harekat timlerimizle beraber adım adım temizlik yaparak gidiyoruz. PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Bölge halkının yüzde 60'ı evlerini terk etmiş durumda."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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