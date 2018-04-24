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BAŞBAKAN 'SEÇİMLER ERTELENSİN' DİYEN AKPM'YE SERT ÇIKTI: İŞİNİZE BAKIN


Başbakan 'Seçimler ertelensin' diyen AKPM'ye sert çıktı: İşinize bakın
Tarih : 24 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Başbakan 'seçimler Ertelensin' Diyen Akpm'ye Sert Çıktı: İşinize Bakın(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile kameraların karşısına geçti.

AKPM'YE SALİH MÜSLİM TPKİSİ

Burada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin "24 Haziran seçimleri ertelensin" çıkışına yanıt veren Yıldırım "Onlar kendi işine baksın" dedi. Başbakan sözlerini "AKPM önce terörist başı Salih Müslim'i konuşturmasın" şeklinde sürdürdü.

Başbakan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Konseyi Parlamentosu, bunu söyleyeceğine, yüzlerce, binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın. Avrupa Konseyi, Salih Müslüm denen, katil olduğu tescil olmuş bir insanı getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa ne terörle mücadeleye ne de Avrupa'nın değerlerine hizmet eder.

"AB KONUSUNDA SORUNLARIMIZ AŞILDI"

Başbakan Yıldırım, AB üyelik süreci ile ilgili olarak ise "Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların aşılması için Avrupa Birliğinin yeni bir vizyonla konuya yaklaşım göstermesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda Birliğin gelecek vizyonunu belirlemesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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