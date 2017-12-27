BAŞBAKAN: TAŞERON İŞÇİLER HANGİ SENDİKAYA ÜYE OLACAĞINA KENDİSİ KARAR VERİR
Başbakan Yıldırım, "Taşeron olarak çalışanların hangi sendikaya üye olacağı tamamen kendi iradeleriyle karar vereceği bir iştir, asla zorlama olamaz" dedi.
Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Başbakan Yıldırım, bazı sendika yöneticilerinin, taşeron işçilere "Şu sendikaya üye olmazsanız, kadro alamazsınız." dediğine ilişkin haberlerin basında yer aldığı hatırlatılarak, buna ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, taşeron meselesinin birkaç yıldır ülke gündeminde bulunduğunu, bu sorunları çözeceklerini ifade ettiklerini anımsattı. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapıldığını ve kamuda alt işveren bünyesinde çalışan 1 milyona yakın vatandaşın devlette daimi kadroya geçtiğini belirten Yıldırım, "Çalışanlarımızın hangi sendikaya üye olacağı tamamen kendi iradeleriyle karar vereceği bir iştir, hiçbir şekilde bir zorlama bir yönlendirme söz konusu olmaz. Bu konuda bir özel gayret içerisinde olanlara da hiçbir müsamaha göstermeyiz." dedi.
"ASGARİ ÜCRETTE TARAFLAR ARASINDA KARAR VERİLİYOR"
Asgari ücret görüşmelerine ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Az kaldı, bu konuda daha önce açıklama yapmıştım. Cuma günü de inşallah bütün Türkiye bilmiş olacak. Taraflar arasında karar veriliyor. Birkaç toplantı yapıldı. Taraflar kim? İşçi-işveren. Bu işi tatlıya bağlayan taraf kim? Hükümet. Hükümet olarak da ilgili bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız taraflarla çalışmalarını sürdürüyor. Cuma günü zaten tamamlanmış olacak ve kamuoyuyla paylaşılacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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