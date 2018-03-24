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Başbakan Ve Genelkurmay Başkanı'ndan, Şehit Ailesine Taziye Ziyareti
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Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'ndan, şehit ailesine taziye ziyareti

BAŞBAKAN VE GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN, ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tarih : 24 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Başbakan Ve Genelkurmay Başkanı'ndan, Şehit Ailesine Taziye Ziyareti(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Usta'nın Çankaya'da bulunan babaevine taziye ziyaretinde bulundular.

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİLER

Başbakan Yıldırım, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı Afrin'de yürütülen harekatın 4'üncü gününde şehit olan Usta'nın annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ile diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi, yarın öğlen vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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