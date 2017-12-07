BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ YOK
Bekir Bozdağ AK Parti milletvekillerine, "bedelli askerlikle ilgili bir düzenlemenin kesinlikle söz konusu olmadığını" söyledi. Bunun üzerine vekiller de görüş açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme programı devam ederken, AK Parti grup başkanvekilleri de iktidar milletvekilleriyle sabah kahvaltılarında buluşma kararı aldı. Her grup başkanvekiline bağlı 50-60 kişilik milletvekili gruplarına yönelik kahvaltılı toplantıların ilki dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
"GENEL KURUL'DA 139 MİLLETVEKİLİ OLMAMASI YAKIŞMIYOR"
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "sorumlu" olduğu 59 kişilik milletvekili grubunun davetli olduğu toplantıya yaklaşık 30 civarında ismin katıldığı öğrenildi. Toplantının ana gündem başlığını AK Parti milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımı oluşturdu. Genel Kurul'daki görüşmelere sık sık, "karar yeter sayısı" olan 139 milletvekilinin bulunamaması nedeniyle ara verilmek zorunda kalındığı ifade edilen toplantıda, bu tablonun iktidar grubuna yakışmadığı vurgulandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda milletvekillerinin gündeme ilişkin soruları da Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve grup başkanvekillerince yanıtlandı.
"BEDELLİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Bu çerçevede Bozdağ'ın, milletvekillerinin kendilerine yoğun şekilde iletilen, "bedelli askerlik" talebini gündeme getirmeleri üzerine, "Böyle bir ortamda, operasyonlar sürerken bedelli askerlik mümkün değil, kesinlikle olmaz" ifadesini kullandığı bildirildi. Toplantıda konuyla ilgili vekillerin de ağırlıklı olarak, "Bu ortamda bedelli düzenlemesi yaparsak, millet gerekirse elindekini avucundaki satar çocuğunu askere göndermemek için. Askere alacak bir adam dahi bulamayız" değerlendirmesinde bulundukları öğrenildi.
Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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