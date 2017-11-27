Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili bir af söz konusu değil" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal 24 yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bozdağ, "Cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili bir af söz konusu değil" dedi.

BAKAN SOYLU: YÖNETMELİK ÇIKANA KADAR CEZA KESİLMEYECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün yaptığı açıklamada, "Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı'nı, diğeri Sanayi Bakanlığı'nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek" demişti.

BEKİR BOZDAĞ: CEZALARDA AF YOK

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili bir af söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynak: haberinburada