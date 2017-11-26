BAŞBAKAN YARDIMCISI CANLI YAYINDA TALİMAT VERDİ: ATIK SULARDA UYUŞTURUCU ANALİZİ YAPACAĞIZ
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Büyük şehirlerde atık sulardan uyuşturucu madde analizi yapacağız." diyerek canlı yayında talimatı verdi.
CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'da ilk olacak uygulamayı anlattı. Akdağ, atık suları inceleyerek nerede uyuşturucu kullanıldığını belirleyebileceklerini söyledi.
NARCOS DİZSİNİ İZLİYORMUŞ
Akdağ, "Narcos" dizisini izlediğini anlatarak, Türkiye'de de uyuşturucu konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Uyuşturucu ve sigara arasında ilişki olduğunu dile getiren Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Elbette, her sigara içen uyuşturucu kullanmıyor. Şu an Türkiye'de sigara içme oranı yüzde 31'lerde, 15 yaşın üzerinde. Bunu 27'lere düşürmüştük. 32'den 27'lere düştü, şimdi 31'de. Ama tekrar geriye doğru dönmeye başladı, sonra 30'a indi. Daha inecek, alınan tedbirlerle daha da inecek. Kontrol etmek zorundayız. Elbette, her sigara içen uyuşturucu kullanmıyor. Ama uyuşturucu kullanan hemen herkes öncesinde sigara içmiş oluyor. Öyle bir illet ki diyelim ki sigaradan esrar ya da eroine bir geçiş olabiliyor. Onunla tatmin olamayınca bir yukarısına kokaine ya da daha etkin bir şeye gitmek ya da onun miktarını arttırmaya yönelmek gibi bir durum oluyor. Sizi böyle bir yakaladı mı, pençelerini bir geçirdi mi bir daha bırakmıyor. Onun için sigara kendi zararının yanı sıra nikotin ve diğer maddelerin verdiği zararların yanı sıra uyuşturucuya götüren yolda bir basamak."
Kaynak: haberinburada
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