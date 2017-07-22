Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, memleketi Bursa'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Çavuşoğlu'nun verdiği talimat gereği makam aracı ve eskortlar tüm kırmızı ışıklarda durarak trafik kurallarına uydu. Çavuşoğlu, Emirsultan Hazretleri'nin türbesinde dua etti.

ÖĞLE NAMAZINI KILIP DUA ETTİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, valilik ve Büyükşehir Belediye ziyaretlerinin ardından öğle namazını kılıp, Emirsultan Hazretleri'nin Türbesi'nde dua etti.

ÇAVUŞOĞLU TALİMAT VERDİ, ARAÇLAR BÜTÜN IŞIKLARDA DURDU

Çavuşoğlu, daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na doğru hareket etti. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na giderken, yoldaki bütün trafik kurallarına uyan Çavuşoğlu'nun makam aracının tüm kırmızı ışıklarda tek tek durduğu görüldü. Çavuşoğlu'nun konvoydaki polislere trafik akışının kesilmemesi için talimat verdiği öğrenildi.

"HEDEFLERE KOŞMAK DURUMUNDAYIZ"

AK Parti İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bir çok saldırıya maruz kalmış olan partimiz bunlardan milletimizle el ele vererek, birlikte baş etmeyi, kurtulmayı ve ülkemize gelen saldırıları bertaraf etmeyi başarmıştır. Milletimizin kaderiyle, partimizin kaderi örtüşmüştür. Bu iklim etrafında ülkemizi selamete kavuşturmayı, büyüme hedeflerine ulaşmayı, insanımızın standartlarını yükselmeyi başarmıştır. Yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin bulunduğu nokta kıtalararası strajetik noktadır. Burada kalmak, büyümek, güçlenmek, Türkiye'yi gelecek hedeflerine taşımak diğer coğrafyadaki devletlere nazaran güçtür. Bunun farkında olarak medeniyetimizi ve tarihimizin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları değerlendirerek, tarihteki alt yapımızı kendimize dayanak sağlayarak bu yürüyüşümüzü 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşmak durumundayız" dedi.

Kaynak: haberinburada