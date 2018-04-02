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Başbakan Yardımcısı Işık: Süleyman Şah Türbesi Eski Yerine Taşınacak
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Başbakan Yardımcısı Işık: Süleyman Şah Türbesi Eski Yerine Taşınacak

BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ ESKİ YERİNE TAŞINACAK

DEAŞ tehdidi yüzünden taşınan Süleyman Şah Türbesi ile ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı." dedi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Işık: Süleyman Şah Türbesi Eski Yerine Taşınacak(7/10)3

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını anlatan Işık, 'Çünkü orası Türk toprağı" dedi.

IRAK'A SİNCAR ÇAĞRISI

Sincar operasyonu ile ilgili de konuşan Işık, "Afrin bölgesinin tamamında, Tel Rıfat ve onun köyleri dahil, operasyon tamamlandığında Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmiş olacağına dikkati çeken Işık, "Irak hükümetinden beklentimiz Sincar'ın Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir unsuru barındırmaması, o zaman harekata gerek kalmaz" dedi.

"FETÖ TAM TEMİZLENDİ DENEMEZ"

FETÖ operasyonları ile ilgili de konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, 'FETÖ'nün beli kırıldı' diyen Işık , "Ama tam temizlendi denemez" ifadesini kullandı.

DEAŞ TEHDİTİ YÜZÜNDEN TAŞINMIŞTI

Suriye'deki Türkiye toprağı olarak bilinen Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesi DEAŞ tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra ikinci kez yerinden alınarak farklı bir noktaya taşınmıştı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN YERİNİN ÖNEMİ

Milliyet yazarı Tunca Bengin bugün kaleme aldığı 'Süleyman Şah' hamlesinin zamanı' başlıklı yazısında türbenin yerinin önemine vurgu yapmıştı. Bengin yazısında şunları dile getirmişti: "Türkiye Telabyad'dan Menbiç'e doğru geniş bir koridor açacak. Yani Afrin'de olduğu gibi Menbiç'e kuzeyden, hemen sınırdan girmeyecek. Geniş bir güvenlik koridoruyla hem Fırat'ın doğusunu hem Menbiç'i kontrol altına alarak bir taşla iki kuş vuracak. Bu koridoru açış gerekçesi de Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine konuşlandırılması olacak. Çünkü o bölge Menbiç'in hemen doğu kenarında Fırat'ın kıyısında. Oraya türbeyi konuşlandırdıktan sonra da Silahlı kuvvetler unsurlarıyla çepeçevre geniş bir emniyet alacak. Daha sonra da hem Menbiç hem Fırat'ın doğusuna yavaş yavaş koridoru genişletecek. Bana göre Türkiye'nin yapması gereken birinci hareket tarzı bu. Yapar mı bilmiyorum ama eğer olmazsa Türkiye o zaman Afrin'de olduğu gibi Menbiç'e sınırdan girecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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