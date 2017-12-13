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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bitcoin'den Uzak Durulmalı

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: BİTCOİN'DEN UZAK DURULMALI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bitcoin, finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş. Uzak durulmalı" dedi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bitcoin'den Uzak Durulmalı(7/10)3

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bitcoin, finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı" dedi.

"UZAK DURULMALI"

Son zamanların en çok konuşulan konusu Bitcoin'le ilgili bir açıklama da Mehmet Şimşek'ten geldi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bitcoin, finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DAN YAZI PAYLAŞTI

Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada zerohedge.com'daki bir yazıyı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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