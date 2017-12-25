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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Trafik Sigortasında Tavan Fiyat 2018'de de Devam Edecek

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: TRAFİK SİGORTASINDA TAVAN FİYAT 2018'DE DE DEVAM EDECEK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 2018'de de devam edeceğini belirtti.

Tarih : 25 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Şimşek: Trafik Sigortasında Tavan Fiyat 2018'de De Devam Edecek(6/10)2

Sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini belirten Şimşek, "Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yıl başında yüzde 5 artış olacak" dedi.

"PRİM TUTARINA UYGULANAN YÜZDE 1,5'LİK AYLIK ARTIŞ DEĞİŞMEYECEK"

Şimşek, "Ancak mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5'lik aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Bu şekilde vatandaşlarımızın yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yol bulunmuş olacak" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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