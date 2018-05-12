Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CNN Türk'te Hakan Çelik'in "Hafta Sonu" programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akdağ, "Birinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilir. Herhalde yüzde 55'e yakın bir oranla seçilir diye düşünüyorum." dedi.

"ERDOĞAN, YÜZDE 55 İLE 1. TURDA SEÇİLİR"

"Birinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilir. Herhalde yüzde 55'e yakın bir oranla seçilir diye düşünüyorum. Parlamentoda da AK Parti çoğunluk elde eder, MHP ciddi sayıya ulaşır. Daha modern bir anayasa yapabilme hususunda belli bir sayıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

"CUMHUR İTTİFAKI İLE İYİCE GÜÇLENDİK"

Başbakan Yardımcısı Akdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Biz seçime çok hazır bir partiyiz AK Parti olarak, cumhur ittifakı ile iyice güçlendik, cumhur iktidarda diyebiliriz. Birinci turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilir. Herhalde yüzde 55'e yakın bir oranla seçilir diye düşünüyorum. Parlamentoda da AK Parti çoğunluk elde eder, MHP ciddi sayıya ulaşır. Daha modern bir anayasa yapabilme hususunda belli bir sayıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

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Kaynak: haberinburada