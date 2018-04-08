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BAŞBAKAN, YASA DIŞI GELEN MÜLTECİLERLE İLGİLİ KONUŞTU: AFGANİSTAN'LA ANLAŞTIK, İADELERİ GERÇEKLEŞECEK


Başbakan, Yasa Dışı Gelen Mültecilerle İlgili Konuştu: Afganistan'la Anlaştık, İadeleri Gerçekleşecek
Tarih : 08 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Başbakan, Yasa Dışı Gelen Mültecilerle İlgili Konuştu: Afganistan'la Anlaştık, İadeleri Gerçekleşecek(8/10)4

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan ziyareti kapsamında mevkidaşı Abdullah ile ortak basın toplantısında konuştu. Afganistan'dan Türkiye'ye başlayan yasa dışı göç dalgasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Yasal yollardan gelen kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var. Ama yasal olmayan yollardan gelenler ciddi sıkıntı oluşturuyor. İçişleri Bakanlıklarımız gayet verimli bir çalışma yapıyor. İmkanlar kullanılarak bunların gönüllü bazda geriye gönderilmesi süreci de devam ediyor" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Afganistan'ın ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlıdır. Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. El sıkışma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Türkiye'de biz bu konuda iyi bir mesafe katettik. Terör olayları konusunda çok ciddi iyileşme sağladık. Bugün ülkemizi tehdit eden hiçbir terör girişimine müsaade etmiyoruz. 3'lü mekanizmaya iki sefer ev sahipliği yaptık, yine bu görevimizi sürdürmeye hazırız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda mesajını iletmek istiyorum.

"DAHA FAZLA TİCARETE ALAN AÇMAMIZ LAZIM"

Bütün bunların içinde hayat da devam ediyor. Bir yandan terörle mücadele var ama ülkenin geleceği, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda çalışması için hükümetler olarak halkımıza karşı sorumluluklarımız var, bunun için daha fazla olumlu gündem üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Daha fazla ticarete alan açmamız lazım. Bu ekonomi toplantısı önemli. Afganistan 15 Temmuz'da gerçek dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Bunun için bir kez daha milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

"YASA DIŞI GÖÇLE GELENLER CİDDİ SIKINTI OLUŞTURUYOR"

Yasal yollardan gelen kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var. Ama yasal olmayan yollardan gelenler ciddi sıkıntı oluşturuyor. İçişleri Bakanlıklarımız gayet verimli bir çalışma yapıyor. İmkanlar kullanılarak bunların gönüllü bazda geriye gönderilmesi süreci de devam ediyor. Bu konudaki iş birliğinden dolayı da teşekkür ediyorum.

"BİZİM ZİYARETİMİZ SADECE FETÖ İLE SINIRLI DEĞİL"

Bizim ziyaretimiz sadece FETÖ varlığı ile sınırlı değil. Asıl ziyaretin amacı var olan kardeşlik, dostluk ilişkilerini gelecek kuşaklara refah olarak aktaracak tedbirler almak. Bunları değerli dostum ile görüşme fırsatımız oldu. Mülteciler konusu zaten işleyen bir süreç Türkiye Afganistan arasında 2015'ten beri işleyen bir süreç. İlk defa gündeme gelen bir konu değil. Atılması gereken adımları atıyorlar. Bugüne kadar da bir sorun yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanacağını düşünmüyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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