BAŞBAKAN YILDIRIM, 15 TEMMUZ ANMASI İÇİN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret ediyor.
BAŞBAKAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET
Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'da şehit olanları anmak için Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.BAŞBAKAN'A VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Başbakan Yıldırım'ın şehitliğe giriş esnasında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiği görüldü.
11-16 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK
15 Temmuz'un yıl dönümü etkinlikleri kapsamında törenler 11-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
ERDOĞAN, HALİSDEMİR VE OLÇOK'UN KABRİNE GİDECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anma törenleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir ve Erol Olçok'un kabirlerini ziyaret edecek. Erdoğan'a Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım da eşlik edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç'tan 'gözaltı' Açıklaması
- 15 Temmuz Şehidinin Annesi: Kılıçdaroğlu Vatan Haini Gibi Davranmayı Bıraksın Artık
- Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
- Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
- Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
- Emre Çolak, Kendisi Adına Yapılan Grafitiyi Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
- Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı
- Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
- Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
DÜNYA HABERLERİ
- Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
- Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
- Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
- Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
Bu Haberle İlgili Yorumlar