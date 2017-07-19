BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLADI! 5 BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN 4'Ü DEĞİŞTİ
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından kabinedeki değişikliği açıkladı. 5 Başbakan Yardımcısından Mehmet Şimşek yerini korurken diğer 4 isim olan Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş, ve Veysi Kaynak görevden alındı.
YERİNİ SADECE MEHMET ŞİMŞEK KORUDU
Mehmet Şimşek Başbakan yardımcılığında yerini korurken diğer 4 Başbakan Yardımıcısı ise Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu oldu.
Kaynak: haberinburada
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