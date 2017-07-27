Almanya'nın Türkiye ile arasındaki gerilimde koz olarak kullandığı ve "Türkiye baskı yapıyor" propagandası yürüttüğü Alman merkezli şirketler, Başbakan Yıldırım'la bir araya gelecek.

Türkiye ile Almanya arasında 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin Almanya'da koruma altına alınmasıyla başlayan, referandum sürecünde tırmanan ve son olarak İncirlik ve Konya üslerindeki Alman askerlere ziyaret izni verilmemesiyle zirve yapan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

ALMANYA, YATIRIMCILARI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Almanya, Türkiye'deki Alman şirketelerin hükümet tarafından baskı altına alındığını iddia ederek, yatırımcılara gözdağı vermeye çalışmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Almanya'nın bu açıklamalarını sert dille yalanlamıştı.

YILDIRIM, ALMAN ŞİRKETLERLE BİR ARAYA GELECEK

Daha önce yaptığı açıklamalarda Alman şirketlerin hiç bir şekilde baskı altında olmadığını açıklayan Başbakan Yıldırım'dan yeni bir adım geldi. Başbakan Binali Yıldırım, yarın (perşembe) sabah saat 10.00'da Çankaya Köşkü'nde, Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: haberinburada