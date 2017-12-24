AK Parti Adıyaman İl Kongresinde konuşan Başbakan Yıldırım, "2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı. 2002'de AK Parti'nin ilk bütçesi 120 milyar liraydı. Yani o günden bu güne bütçe 6 kat arttı" dedi.

AK Parti Adıyaman İl Kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bütçe görüşmelerini gerçekleştirdik. 2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı. Bu ne anlama geliyor? 2002'de AK Parti iktidarının ilk bütçesi 120 milyar liraydı. Demek ki, ilk bütçemizle 16. bütçemiz arasındaki fark tam 6 kat" dedi.

Yıldırım sözlerine şu ifadelerle devam etti:

OYUNLARI BOŞA ÇIKARDINIZ

Dışarıdan kurgulanan karanlık oyunları boşa çıkardınız. 15 Temmuz darbesinde dik duruşunuzla, felaket tellallarını ezip geçtiniz. Adıyaman çıtayı her zaman daha yukarıya çıkarıyor, kendine yakışanı yapıyor.

BUNLARDAN ÜLKEYE BİR FAYDA GELİR Mİ?

Ana muhalefet partisi iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Halkımızın, ülkemizin güvenliği için, aldığımız önlemleri, OHAL'i kastederek 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe diyebiliyor. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Hakaret bunlarda gırla.

Bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi? AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin diyorlar. Ben buradan diyorum ki, ülke kazansın diye millet kazansın diye, durmak yok yola devam.

Kaynak: haberinburada