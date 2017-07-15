BAŞBAKAN YILDIRIM, ÇENGELKÖY'DEN ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİ
Başbakan Yıldırım, darbe direnişinde 17 şehit verilen Çengelköy'den, 34 şehit verilen Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.
Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da toplam 51 şehidin verildiği iki simge nokta arasındaki yürüyüşüne başladı.
"BU İKİNCİ KURTULUŞ MÜCADELESİDİR"
Yıldırım, çok büyük bir kalabalıkla Çengelköy'den başlattığı yürüyüşü 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde sona erdirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Kısıklı'dan yürüyüşe başlayarak Şehitler Köprüsü'ne yürüyecek.
Yıldırım yürüyüş öncesi şunları söyledi:
Çengelköy'de darbecilerin harekete geçtiği ilk andan itibaren, o günün coşkusuyla Çengelliler darbeye karşı diyerek yürüyüşe geçtik. 15 Temmuz Türkiye'nin karanlıktan aydınlığa çıktığı ikinci Kurtuluş mücadelesidir. Türkiye'de tek bir FETÖ'cü kalmayıncaya dek bu mücadele devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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