Başbakan Yıldırım, doların yükselişine ilişkin, "Dalgalanma olabilir etkileri sınırlıdır. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin işlemesi" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Fed'in faiz artırma kararı ve ABD- Çin arasındaki gümrük vergisi savaşının ardından 4 lira seviyesine yükselen dolar için açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, "Dalgalanma olabilir etkileri sınırlıdır. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin işlemesi" dedi.

"İSTİHDAM'DA YÜZDE 52 ORANINDA KATILIM OLDU"

İstihdam konusunda da geçtiğimiz yıl önemli düzenlemeler yaptıklarına değinen Başbakan Yıldırım, "İstihdama yüzde 52 oranında bir katılım oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada