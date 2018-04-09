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Başbakan Yıldırım: Erdoğan, Trump'a Türkiye Ek Gümrük Vergileri Dışında Tutulsun Dedi
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Başbakan Yıldırım: Erdoğan, Trump'a Türkiye Ek Gümrük Vergileri Dışında Tutulsun Dedi

BAŞBAKAN YILDIRIM: ERDOĞAN, TRUMP'A TÜRKİYE EK GÜMRÜK VERGİLERİ DIŞINDA TUTULSUN DEDİ

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'tan ek gümrük vergilerine muafiyet talep ettiğini de söyledi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Erdoğan, Trump'a Türkiye Ek Gümrük Vergileri Dışında Tutulsun Dedi(10/10)6

Başbakan Yıldırım, ABD ile Çin'in ticaret savaşıyla ilgili iki ülkenin ticaret savaşının Türkiye'yi de etkilediğini, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret açığının Türkiye aleyhine 10 yılda 70 milyar dolar olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN, TRUMP'A 'TÜRKİYE EK VERGİDEN MUAF OLSUN' DEDİ"

Başbakan sözlerine şöyle devam etti: "Üstüne üstlük bir de ek vergilerin getirilmesiyle biraz daha şartları olumsuza çevirdi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Trump'la son görüşmesinde bunun adil olmadığını, Türkiye'nin diğer bazı ülkeler gibi uygulamanın dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. O da ilgileneceğini söyledi. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda olumlu bir adım atılmış olur."

TİCARET SAVAŞI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mart günü Amerikalı çelik ve alüminyum sektörü yöneticileriyle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantının ardından, toplantıyı takip eden haftadan geçerli olmak üzere ABD'de çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı planladıklarını açıkladı. ABD'nin dünyanın en büyük çelik ithalatçısı olduğu düşünüldüğünde bu, küresel ekonomi açısından oldukça önemli bir karar.

Üstelik bu karar, sadece Çin gibi potansiyel rakipleri değil, ABD'nin geleneksel müttefiklerini de oldukça olumsuz etkileyebilir. Trump yönetiminin AB ve Kanada gibi müttefiklerini bu gümrük vergisinden muaf tutup tutamayacağı henüz kesin değil. Ancak, daha şimdiden bir çok ülke, kendilerinin de bu vergiden etkilenmesi halinde, ABD'nin ihraç ürünlerine benzeri misillemede bulunacaklarını açıklıyor. Örneğin Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin misilleme listesi üzerinde çalıştığını söyledi ve Harley-Davidson motorsiklektleri, Amerikan viskisi ve kot pantolonu AB'nin potansiyel gümrük vergisi hedefleri arasında saydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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