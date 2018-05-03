İşte Kupa Maçına Çıkmayan Beşiktaş'ı Bekleyen Tarihi Cezalar!
Volkan Demirel'den İlginç Sözler: Buruk Bir Sevinç Var
İmar Barışı Dışında Kalan Bölgeler Belli Oldu
Roberto Soldado Şaşkınlığını Gizleyemedi
Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor
Emekliye, Öğrenciye, Vergi Borcu Olana Müjde! Yasa Kabul Edildi
Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye Olay Gönderme!
Afrin'den Acı Haber Geldi: 1 Şehit 1 Yaralımız Var
Kocaman'dan Çok Ağır Sözler: Türk Sporunun Yozlaşmasının Baş Mimarları
Aykut Kocaman'dan Flaş Sözler: Elenmeyi Tercih Ederdim!
Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı Dilekçesini İmzaladı
Bakan'dan Muhalefet İttifakına Sert Sözler: Erbakan Bunları Tokatlardı
Son Dakika! Ysk 100 Bin İmza İle Cumhurbaşkanı Olabilecek Adayları Açıkladı
Elif Jale Yeşilırmak'tan Büyük Başarı!
Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Öncesi! Canlı Aktarıyoruz
Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu
Fikret Orman'dan Sürpriz Teklif: Kupa Finalleri Yurt Dışında Oynansın
Başkan Resmen Açıkladı: Cengiz Attıkça Para Gelmeye Devam Ediyor
Trafikte Sıkışan Otomobilin Kapısına Aslan Dayandı
Ünlü Mafya Lideri İstanbul'da Yakalandı!

Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı Dilekçesini İmzaladı

BAŞBAKAN YILDIRIM, ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI DİLEKÇESİNİ İMZALADI

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin dilekçeyi YSK'ya verilmek üzere imzaladı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı Dilekçesini İmzaladı(8/10)4

AK Parti Grup Başkanı, İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna ilişkin dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmek üzere imzaladı.

BAHÇELİ VE YILDIRIM BİRLİKTE BAŞVURUDA BULUNACAK

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, yarın sabah saatlerinde YSK'ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Erdoğan  In  Cumhurbaşkanı  Adaylığı  Dilekçesini  İmzaladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER