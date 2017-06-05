Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.



Ankara'da temaslarını sürdüren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşecek olan Başbakan Binali Yıldırım, görüşmeyi iptal etti. Başbakanlık'tan yapılan duyuruda iptal gerekçesi olarak program yoğunluğu denildi.







kaynak:sabah