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başbakan yıldırım, gabriel ile görüşmesini iptal etti

BAŞBAKAN YILDIRIM, GABRİEL İLE GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

Tarih : 05 Haziran 2017, 14:13
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Gabriel İle Görüşmesini İptal Etti(7/10)8


Ankara'da temaslarını sürdüren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşecek olan Başbakan Binali Yıldırım, görüşmeyi iptal etti. Başbakanlık'tan yapılan duyuruda iptal gerekçesi olarak program yoğunluğu denildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Gabriel  İle  Görüşmesini  İptal  Etti    haber

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