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başbakan yıldırım hsk üyelerini kabul etti

BAŞBAKAN YILDIRIM HSK ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti.

Tarih : 06 Haziran 2017, 16:38
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Hsk Üyelerini Kabul Etti(10/10)12




Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti.



Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da yer aldı.



 



kaynak:sabah










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