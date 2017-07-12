Başbakan Binali Yıldırım, "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"nda konuştu. Yıldırım, "Şunu dünya alem bilsin, ihanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu mücadele devam edecek." açıklamasında bulundu.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

UMUT EDİYORUM, BİR DAHA BÖYLE ACI OLAY YAŞANMAZ

Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hep yanlarında olacağız.

15 Temmuz'da da yine Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Gazi Meclis'in özel oturumunda beraber olacağız.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamayan bir kişi yok maalesef. Umut ediyorum, 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yurttaşlarımız bir daha böyle acı olay yaşamaz.

"HAİNLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAK"

Hainler hak ettikleri cezayı hukuk içinde alacaklar. Bunların pişkince masum rolü oynamalarından kimse etkilenmesin.

Her şey dünyanın gözü önünde oldu. 1 dolara üniformalarını sattılar, ruhlarını sattılar. Şunu dünya alem bilsin, ihanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışmaz. Bu genel kural. Almanya birleştiğinde 500 bin devlet çalışanı kapının önüne koydu. Kendi içinde hainler olduğunu bile bile nasıl ülkeyi yöneteceksiniz?

Milyonlar, darbenin en yoğun hissedildiği Ankara'da, İstanbul'da değil, 81 ilde sokaklardaydı, tankların üzerindeydi. Birbirlerini o güne kadar görmemiş insanlar ölümüne kardeş oldu. O gece bütün dünyaya Türk milletinin gücünün gösterildiği gün. Düşmanların bir kez daha korkudan titretildiği gün.

"KONTROLLÜ TUTMADI, 20 TEMMUZ'U İCAT ETTİLER"

Ana muhalefetin 'adalet' adı altında FETÖ'cüleri masum gösterme çalışmalarına şahit oluyoruz. 'Kontrollü darbe' tutmadı, şimdi de '20 Temmuz darbesi' diye bir şey icat ettiler.

Sadece FETÖ ile değil, 3 terör örgütü ile mücadele eden bir ülkeyiz. FETÖ mensubu olduğu belirlenenler kamu ile ilişiği kesildi. TSK'nın her kademesine sızmış terör elemanları büyük ölçüde tasfiye edildi. Örgütle çalışan STK'lar, yayın organları kapatıldı. Bu kararlı mücadele devam edecek.

"SADECE ERBAKAN VE ERDOĞAN MÜCADELE ETTİ"

Bu örgütün ortaya çıktığı 1966'dan beri bu örgütle mücadele eden iki iktidar var. Rahmetli Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan. Bunun dışında siyasi liderler örgütle hep iyi geçinmiştir. FETÖ ile ilgili mücadelede kuşkusuz atılacak adımlar var. Mücadele kararlılıkla devam edecek. İnancınızı kaybetmeyin, bize destek verin.

"OHAL KOMİSYONU 17 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR"

Memuriyetten çıkarılanlarla ilgili itiraz yolunu açtık. OHAL'de memuriyetine son verilenler yargıya gidemiyordu. Komisyon, 17 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başlıyor. Hazırlıkları bitti, dosya kabul etmeye başlayacak. 7 hakimden oluşuyor, 200'e yakın uzmanla çalışacak.

"MAHKEMELERDEKİ TİYATRONUN AMACI..."

Mahkemelerde yapmaya çalıştıkları 'Adil yargılama hakkımız verilmedi' gibi bir tezgahla uluslararası mahkemelere gitmek. Mağdurlara tavsiyem şudur, sabredin. Hangi tiyatroyu yaparlarsa yapsınlar bu yaptıklarının karşılığını görecekler. Hukuk içinde hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar. Onların elinden bu itirazları almamız lazım. Kararlılıkla bu davaların seyrini izlememiz lazım.

Kaynak: haberinburada