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Başbakan Yıldırım, imar barışı için müjdeyi verdi!

BAŞBAKAN YILDIRIM, İMAR BARIŞI İÇİN MÜJDEYİ VERDİ!

Türkiye'nin genelinde imar sorunu bulunduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışıdır." dedi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, İmar Barışı İçin Müjdeyi Verdi!(7/10)3

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin genelinde imar sorunu bulunduğunu belirterek "Türkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz, bunun adı imar barışıdır." dedi.

YILDIRIM, İZTO BAŞKANINI TEBRİK ETTİ

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İzmir Ticaret Odası'ndaki (İZTO) özel meclis toplantısında yaptığı konuşmada, görevlerine yeni seçilen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

"10 GÜN İÇERİSİNDE İMAR BARIŞINI ÇIKARIYORUZ"

İzmir'deki konutlarının yüzde 62'sini ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapacaklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışıdır.

"BU BİR İMAR AFFI DEĞİLDİR, BU BİR İMAR BARIŞIDIR"

Vatandaşımızla barışıyoruz ve bundan sonra da şehirlerimizin daha güzel inşa edilmesi, imar edilmesi için de gereken titizliği gösteriyoruz. Bu bir imar affı değildir, bu imar barışıdır. Mevcut durumu bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil etmektir. Ama vatandaşlarımız eğer binasını yenilemek istiyorsa, kentsel dönüşüme tabi tutmak istiyorsa, gereken bütün imar izinlerini alacak ve buna göre depreme dayanıklı imar planlarına uygun olarak yeniden yapabilecek. Bu Türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Onun için bu çok önemli reform niteliğinde bir düzenlemedir."

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Kaynak: haberinburada



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