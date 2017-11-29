NETAŞ 50. Yıl Etkinliğine katılan Başbakan Binali Yıldırım, "2002'de göreve geldiğimizde geniş bant nedir bilen yoktu. 2 gün önce İngiltere'deydim. Orada bile internet hızı bizden daha yavaş. Şimdi genişbant internet var, mobil internet var. Bu alandaki 21 milyar liralık ciromuz 100 milyar lirayı aşmış durumda. 10 yıl gibi süre içerisinde 5G teknolojilerine doğru ilerliyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"AKIL TERİ İLE GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"

Teknoloji konusunda Türkiye'ye 2003 yılından beri çarpıcı ilerlemeler getirdik. Daha önce söyledik 2023 hedeflerine ulaşmak için ekonomik kalkınma hamlesini gerçekleştirmemiz şart. Bunun için de bilgi tabanlı bir kalkınma modeli izlemek mecburiyetindeyiz. En çok bilgi ve iletişim teknolojileri alanına yoğunlaşmalı ve yatırım yapmalıyız. Büyüme hamlemizi daha çok akıl teri ile gerçekleştirebiliriz.

Bakınız, 15 yılda uluslararası kuluçka merkezleri kurduk. Yerli çip üretimi için çalışmalara başladık. Uzaya gönderdiğimiz uydularımız ile filo kurduk ve bu konuda yatırım yaptık. 64 teknopark, 40 bin Ar-Ge personelinden oluşan dev bir teknoloji ekibi kurduk. 80 yılda hayal dahi edemediklerini 15 yılda hayata geçirdik.

"İNGİLTERE'DE İNTERNET DAHA YAVAŞ"

Türkiye olarak bu yatırımlarla büyük bir dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 2002'de göreve geldiğimizde geniş bant nedir bilen yoktu. 2 gün önce İngiltere'de idim. Orada internet hızı daha yavaş. Şimdi genişbant internet var, mobil internet var. Bu alandaki 21 milyar liralık ciromuz 100 milyar lirayı aşmış durumda. 10 yıl gibi süre içerisinde 5G teknolojilerine doğru ilerliyoruz.

Etkin e-devlet ile ve eylem planını hayata geçirdik. Günü kurtaran değil geleceği inşa eden önemli adımlardır. Bunlarla yetinmeyeceğiz ve birinci önceliğimiz yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmek. NETAŞ ZTE birlikteliğinin de önemi burada ortaya çıkıyor.

Türk mühendisinin akıl teri ile yerli içeriği daha fazla ürünler yapmak ve bu ürünleri Türkiye'nin dahil olduğu ve 4 saat uçuş ile 56 ülkeye, 1.5 milyar nüfusa ulaşacak, yıllık 31 trilyon dolar bir varlığın, gelirin olduğu bu alanda en güzel şekilde değerlendireceksiniz. Yani Türkiye iç pazar ile ekmek yediğiniz bir yer değil, tüm küresel pazara da açılacağınız önemli bir merkez olacaktır. Bundan sonraki hedef bu olmalıdır.

"AYNI DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz hükümet olarak bugüne kadar NETAŞ'a ne destek verdiysek NETAŞ-ZTE birliğine aynı desteği vermeye devam edeceğiz.

Bilim bilgi ileTişim teknolojileri alanında belirlenen politikaları en üst karar vericilerin dikkatine getirdik ve uygulamaya koyduk. Yeni yaptığımız yasal düzenlemeler ile buradaki sıkıntıların önünü açtık. Önümüzde bir uzay kanunu ile bilim teknoloji kanunu var. En kısa sürede çıkarmak suretiyle bu alandaki ihtiyacımızı tam anlamıyla gidermiş olacağız. Kamu ağırlıklı değil özel sektör ağırlıklı gelişmesinin önünü açmış olacağız.

Ulusal genişbant strateji belgemizi de güncelliyoruz. Tüm bu işler olurken akıl teri hamlesi yapılırken, akıl yolları bunu taşıyacak kapasitede olmalıdır. O yüzden akıl yollarını geleceğin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaştıracağız. Yerli yazılım ve teknoloji üretimine başladık. Bilgi ekonomisi tabanlı bir ekosistem oluşması için, uluslararası internet trafiği geçiş bağlantısı haline getireceğiz. Bir yandan da büyük veri merkezi işletmeciliği sektörünün ülkemizde gelişmesi ve yerleşmesini teşvik edeceğiz. Dünyanın en büyük içerik sağlayıcıları servislerine daha hızlı ulaşsın diye bu hizmetleri ülkemize taşıyacaklar. Çünkü ekonomi ve rekabetçi küresel piyasa bunu gerektiriyor.

"SİBER GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Saydığımız bu yatırımlarla elbette hedeflerimiz yolunda önemli bir avantaj elde etmiş olacağız. Geleceğin dünyasında, siyaset, ekonomi ve sanatta yer aldığı kadar bilgi ve iletişim teknolojisinde de hak ettiği noktaya ilerliyor. Bahsettiğim tüm gelişmelerin yanı sıra dijital dünyanın metropolleri arasına getirmeye başladık. Asıl mesele yeni başlıyor. Artık teknoloji hayatımızı sürdürmemiz için zorunlu bir bileşen olduğunda yokluğu da hayatımızı ölümcül bir şekilde etkileyecek. Siber saldırılar, siber güvenlik bir devleti ve şirketi durdurmakta, bir ülkenin güvenliğini de tehdit etmektedir. Ciddi bir tehlike unsuru haline geldi. Hayatımızın devamı tehdit altında. Siber güvenlik önlemimizi sağlayacak önlemleri gecikmesiz almamız gerekiyor. Bu artık ulusal güvenliğimizin değişmez önemli unsuru haline geliyor.

Bu konudaki açığımızı koşar adımlar ile giderek tamamlamak mecburiyetindeyiz. Siber suçlarla daha etkin mücadele etmek, büyük veri analiz altyapısının oluşmasıyla mümkün ev bunun da kararını verdik. Gelecek 5 yılda onbinlerce siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız olacak.

Siber saldırıların ülke ekonomisine bazen telafisi imkansız zararları olabiliyor. İngiltere'nin 2002'de yaşadığı zarar 22 milyon pound oalrak hesaplandı. Siber güvenlik ile ilgili ulaşım bakanlığına görev verdik, yasayı çıkardık. BTK'da bu bağlamda uygulama ile ilgili sorumluluklar üstlendi. Siber tehditlere karşı önlemler alınmaya başlandı. Tüm bunların amacı bilgi toplumuna emin adımlar ile giderken bilimin teknolojinin ve iletişimin bizi getirdiği bu noktada yüzyüze geleceğimiz tehlikeleri görmek ve kendimize yetecek altyapı hazırlığını sağlamak.

"ÇOK KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZ VAR"

Bugün NETAŞ'ın 50. yılını kutluyoruz.

Çin-Türkiye ilişkilerinin çok köklü bir geçmişi var. Bazen kavga etmiş bazen beraber iş yapmışız, benzer kültürü paylaşarak bugünlere gelmişiz. İpek ve baharat yolu ile başlattığımzı bu birliktelik, bir yol bir kuşak projesi ile modern teknolojinin evrdiği imkanları kullanarak yeniden inşa ediliyor.

Bir yandan Çin'den başlayan Orta Asya boyunca devam eden bu orta koridorun Kafkaslar, Anadolu coğrafyası ve Balkanlara kadar olan kısmını Türkiye olarak inşa ediyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu hayata geçirdik. 2013'de Marmaray'ı devreye aldık. Bu da Asya ile Avrupayı denizin altında bağlayan önemli bir halkasıdır. Yol ve kuşak projesi Çin'den Uzak Doğu'dan Avrupa'nın batısına kadar inşa ediliyor. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti ile daha kapsamlı bir demiryolu altyapı projesini gerçekleştirme arzusundayız. Çalışmalarımız karşılıklı olarak sürüyor. Burada da her iki ülkeyi tatmin edecek bir noktaya geliriz ve böylece daha anlamlı bir döneme girmiş olur.

"ZTE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Ticari kültürel ilişkilerimiz ile geliştirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Çin Türkiye'nin önemli ticaret ve teknolojik ortağıdır. NETAŞ ölçek olarak küçük ama büyük gelecek vadeden önemli bir girişimdir.

ZTE şirketini kararı için tebrik ediyorum. İyi bir şirket ve ortak buldunuz. Ar-Ge faaliyetlerine ciddi katkı sağlamış, kırsal santraller konusunda 80'li yıllar başında devrim gerçekleştirmiş 8 milyon aboneye hizmet götürerek başladığı bu yolculukta önemli bir yere gelmiştir NETAŞ.

ZTE'nin NETAŞ'a katılması ile birlikte daha hızlı çalışmaya devam edeceksiniz. 50 yıllık geçmişinin 36 yılıdna hep orada olan ve bu şirketin ayakta kalması için Türkiye'nin geleceğine hizmet etmeye devam etmesi için sabırla çalışan gayret gösteren değerli dostum Müjdat Altay'a teşekkür ediyorum.

Kendisine dedim "sabret", sonunda ferahlık var. Bugün onlar geride kaldı, ufkunuz genişledi. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya her tarafa yetişecek hizmet götürecek ve küresel bilgi toplumuna katkı sağlayacak bir güzel birliktelik oluşturdunuz. İnşallah burada imzalayacağınız bu yeni protokoller ile birlikte bahsettiğim hedeflere yönelik ilk adımı atmış bulunacaksınız.

Kaynak: haberinburada