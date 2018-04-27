BAŞBAKAN YILDIRIM: KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ'DA HALKI SOKAĞA DAVET ETMEYİ REDDETTİ
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan halkı sokağa davet etmesini istediğini ancak "Halkın güvenliğini kim sağlayacak?" sorusuyla reddedildiğini söyledi.
CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki gergin 23 Nisan oturumunu değerlendirdi.
KILIÇDAROĞLI İLE KONUŞMASINI 1 YIL 9 AY SONRA ANLATTI
Sert tepkisinin nedenin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "yalan" söylemesi olduğunu ifade eden Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece CHP lideri Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu 1 yıl 9 ay sonra ilk defa anlattı.
KILIÇDAROĞLU HALKI SOKAĞA DAVET ETME ÇAĞRISINA OLUMLU YANIT VERMEMİŞ
Yıldırım, darbe gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını, darbecilere karşı izlenecek yönetimi anlattığını ve "Halkı sokağa davet edeceğiz!" dediğini söyledi.
Kılıçdaroğlu'ndan da bu çağrıya destek vermesini istediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun "Halkın güvenliğini kim sağlayacak?" sorusu üzerine ısrarcı olmadığını söyledi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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