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Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da Halkı Sokağa Davet Etmeyi Reddetti
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Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da Halkı Sokağa Davet Etmeyi Reddetti

BAŞBAKAN YILDIRIM: KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ'DA HALKI SOKAĞA DAVET ETMEYİ REDDETTİ

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan halkı sokağa davet etmesini istediğini ancak "Halkın güvenliğini kim sağlayacak?" sorusuyla reddedildiğini söyledi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da Halkı Sokağa Davet Etmeyi Reddetti(5/10)1

CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki gergin 23 Nisan oturumunu değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLI İLE KONUŞMASINI 1 YIL 9 AY SONRA ANLATTI

Sert tepkisinin nedenin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "yalan" söylemesi olduğunu ifade eden Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece CHP lideri Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu 1 yıl 9 ay sonra ilk defa anlattı.

KILIÇDAROĞLU HALKI SOKAĞA DAVET ETME ÇAĞRISINA OLUMLU YANIT VERMEMİŞ

Yıldırım, darbe gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını, darbecilere karşı izlenecek yönetimi anlattığını ve "Halkı sokağa davet edeceğiz!" dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan da bu çağrıya destek vermesini istediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun "Halkın güvenliğini kim sağlayacak?" sorusu üzerine ısrarcı olmadığını söyledi.

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Kaynak: haberinburada



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