Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

BAŞBAKAN YILDIRIM KONUŞUYOR


BAŞBAKAN YILDIRIM KONUŞUYOR
Tarih : 28 Mart 2017, 14:49
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Konuşuyor(5/10)7


Başbakan Binali Yıldırım Karaman'da vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Gençler, Kılıçdaroğlu muhtarlarla biraraya geliyor, diyor ki, "Ey muhtarlar 16 Nisan'da evet çıkarsa 17'sinde muhtarlıklar kapatılacak". İnanıyor musunuz? Yalan 2, minibüsçülerle konuşuyor, "16 Nisan'da evet verirseniz minibüs hatlarınız iptal olacak", inanıyor musunuz? Yalan 3; işadamlarıyla toplantı yapıyor, "Eğer evet verirseniz fabrikalarınıza el konulacak, işyerleriniz elinden alınacak". İnanıyor musunuz? Ayak üstü 40 tane yalan söylüyor, hangi birini düzelteyim." dedi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:



SEN ÖNCE 'EVET'E VEREN HAİNDİR' SÖZLERİNİN HESABINI VER



Gençler gelecek sizin. Geleceğin Türkiye'sinin teminatı gençler. Karaman'ın kahraman insanları. Kılıçdaroğlu'nda gün görmemiş yalan var. Bu sabah diyor ki, "Sadece Cumhurbaşkanı, sadece vali, sadece büyükelçi Türk Bayrağı taşıyacak başka kimse taşıyamayacak" diyor. Şu bayrakları kaldırın da Kılıçdaroğlu görsün. Bu ezanlar dinmez, bu bayrak inmez. Herşeyimiz bu. Bu bayrağa laf edemezsiniz. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Aşağı mahallede yalan söylüyor yukarı gelmeden unutuyor. Hem evet diyenlere vatan hainleri diyeceksin hem de kalkıp, hayır diyenlere şöyle böyle deniyor diye istismar şovu yapacaksın. Sen önce kalkıp evet oyları verenler haindir şeklindeki sözlerin hesabını verdi.



BU İŞLERİ PLANLAYANLAR TARİHİN ÇÖPÜNDE YERİNİ ALIYOR



Bu kutlu yürüyüşe beraber çıktığımızda bir söz verdik. Dedik ki, "Biz milletten başka kimseyi tanımayız. Biz hakkın ve halkın hizmetkârıyız. Tek adresimiz millettir, patron da millettir." Bugüne kadar bu prensibimizi bozmadık. Şimdi yeni anayasada işin sahibi millet olacak, patron siz olacaksınız. Yeni anayasayla milletin iradesine ortak olmaya çalışanlar, 15 Temmuz'u, 17-25 Aralık'ı, Gezi olaylarını planlayanlar, e-muhtırayı planlayanlar, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı planlayanlar artık miadını dolduruyor, tarihin çöplüğünde yerini alıyorlar.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Konuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER