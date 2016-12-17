Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki terör saldırısı nedeniyle, Konya programını iptal etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan otobüse yönelik terör saldırısı nedeniyle, Konya programını iptal etti.



Başbakan Yıldırım'ın, Kahramanmaraş programının ardından, Kayseri'ye gidebileceği belirtiliyor.







kaynak:trthaber