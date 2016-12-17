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başbakan yıldırım, konya programını iptal etti

BAŞBAKAN YILDIRIM, KONYA PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki terör saldırısı nedeniyle, Konya programını iptal etti.

Tarih : 17 Aralık 2016, 11:45
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Konya Programını İptal Etti(8/10)9


Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan otobüse yönelik terör saldırısı nedeniyle, Konya programını iptal etti.



Başbakan Yıldırım'ın, Kahramanmaraş programının ardından, Kayseri'ye gidebileceği belirtiliyor.



 



kaynak:trthaber








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