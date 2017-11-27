BAŞBAKAN YILDIRIM LONDRA'NIN İLK TÜRK SERMEYELİ BANKASINI AÇTI
Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May'in davetlisi olarak gittiği Londra'da, şehrin ilk Türk sermayeli bankasının açılışını yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım İngiltere Başbakanı Theresa May'in davetlisi olarak İngiltere'nin Başkenti Londra'ya gitti. Yıldırım burada Londra'daki ilk Türk sermayeli bankası olan "DOME Group" yatırım bankasının açılışını yaptı.
DEV ŞİRKETLERİN CEO'LARIYLA GÖRÜŞECEK
Başbakan Yıldırım ziyaret kapsamında İngiltere Başbakanı May ile yapacağı görüşmenin yanı sıra dev şirketlerin CEO'ları ile de temas kuracak. Başbakanlık'tan edinilen bilgiye göre Yıldırım'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin olacağı kaydedildi. May'le yapılacak görüşmede ikilinin siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularını ele alacağı kaydedildi.TÜRK BANKASININ AÇILIŞINI YAPTI
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki ilk Türk sermayeli "DOME Group" yatırım bankasının açılışını yaptı. Yıldırım, yatırım bankasının açılışında yaptığı konuşmada, "dome" kelimesinin Türkçe karşılığının "kubbe", "çatı" ve "kuşatan" anlamına geldiğini söyledi."HEM KENDİLERİ, HEM DE EKONOMİMİZ KAZANACAK"
Londra'daki ilk Türk sermayeli yatırım bankasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Bu yatırım bankası ile yapılacak faaliyetlerde başta ekonomimiz olmak üzere bu işe parasıyla, vaktiyle, nakdiyle katkı sağlayan Doğuş Holding, FİBA Holding ve diğer ortaklar gereken faydayı sağlayacaklar. Hem kendileri hem de ekonomimiz kazanacak. Bir ilk olması dolayısıyla diğer yatırımcılara örnek teşkil edecek." dedi.Başbakan Yıldırım, daha sonra Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile kurdele keserek, bankanın açılışını gerçekleştirdi.
Kaynak: haberinburada
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