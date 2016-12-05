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BAŞBAKAN YILDIRIM RUSYA'YA GİDİYOR


BAŞBAKAN YILDIRIM RUSYA'YA GİDİYOR
Tarih : 05 Aralık 2016, 10:37
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Rusya'ya Gidiyor(6/10)4


Başbakan Yıldırım'ın Rusya Federasyonu ziyaretine ilişkin  Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı.Açıklamada, Başbakan  Yıldırım'ın 5-7 Aralık 2016 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na  gerçekleştirecekleri ziyarete ilişkin bilgilere yer verildi. Yıldırım'ın, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev'in davetine  icabetle Rusya Federasyonu'na ziyaret gerçekleştireceği aktarılan açıklamada,  Yıldırım'ın ziyaret kapsamında Medvedev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler  gerçekleştirmesi ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kabul  edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.



Başbakan Yıldırım'ın ayrıca, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina  Matviyenko ile görüşeceği ve Rusya Federasyonu Dışişleri Üniversitesi MGIMO'da  bir konferans vereceği belirtilen açıklamada, "Temaslarda ekonomik işbirliğinin  derinleştirilmesi hedefine yönelik girişimlerin değerlendirilmesi ile enerji,  tarım, turizm, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki ortak projeler başta olmak üzere  ikili ilişkilerimizin genel durumu ve bölgesel-uluslararası gelişmelerin ele  alınması planlanmaktadır" bilgisi paylaşıldı.



Başbakan Yıldırım'ın, Tataristan'ın başkenti Kazan'ı da ziyaret  etmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, Kazan'da Rusya Federasyonu  Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov'la bir araya gelecek Yıldırım'ın,  ayrıca Türk-Tatar İş Forumu'na da hitap edeceği kaydedildi.



İLK ADIM ATILACAK



 Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet  Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede iki ülke arkasındaki alışverişlerin TL ve Rus  Rublesi olarak yapılması  yönündeki açıklamalarının ardından ilk somut adım Sayın Başbakanımızın Rusya gezisinde atılacak. Sayın Başbakanımızın talimatı ile Rusya  ziyareti boyunca tüm heyetimizin konaklama ve harcamaları Rus Rublesi ile  ödenecektir." ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Rusya  Ya  Gidiyor    haber

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