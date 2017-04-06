Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

BAŞBAKAN YILDIRIM: SIRITARAK 'NABER BAKAN BEY' DEDİ


BAŞBAKAN YILDIRIM: SIRITARAK 'NABER BAKAN BEY' DEDİ
Tarih : 06 Nisan 2017, 10:55
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Sırıtarak 'naber Bakan Bey' Dedi(6/10)8


Başbakan Yıldırım, dün akşam katıldığı bir canlı yayında, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le çok sorun yaşadıklarını anlattı. Yıldırım, Sezer'e gönderdiği belgelerin onaylanmadığını belirterek, belgeyi geri getiren yöneticinin sözlerini aktardı: "Sırıtarak Naber Bakan Bey?Bu ne demek biliyor musunuz? Benim patronum cumhurbaşkanı, sen değilsin" ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım, dün Habertürk TV'nin ortak yayınında yaptığı açıklamada AK Parti döneminde eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşanan problemleri anlattı.



Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka kuvvetli bir iktidara sahip olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, geçmişte yaşanan hükümet krizlerinden örnekler verdi.



Siyasi krizlerin ekonomik krizleri beraberinde getirdiğine işaret eden Yıldırım, 2001 ekonomik krizine işaret ederek, "En son rahmetli Ecevit çok aradı, buldu, 'Ne kadar iyi bir adam', Ahmet Necdet Sezer'i 'Dünyada eşi benzeri yok' dedi, getirdi. Bütün parti liderlerini ikna etti. Bir gün anayasa kitabını bir fırlattı Ecevit'in kafasına, Türkiye yerle bir." diye konuştu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Sırıtarak    Naber  Bakan  Bey    Dedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER