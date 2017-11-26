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Başbakan Yıldırım, Trump'ın YPG Çıkışını Değerlendirdi: Beklentimiz Bir An Önce Ortaklığın Bitmesi

BAŞBAKAN YILDIRIM, TRUMP'IN YPG ÇIKIŞINI DEĞERLENDİRDİ: BEKLENTİMİZ BİR AN ÖNCE ORTAKLIĞIN BİTMESİ

ABD'nin YPG'ye silah vermeyeceği sözüyle ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı artık sona erdirmeleri. Gerçek müttefiklerine geri dönmelerini bekliyoruz." dedi.

Tarih : 26 Kasım 2017, 16:50
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Trump'ın Ypg Çıkışını Değerlendirdi: Beklentimiz Bir An Önce Ortaklığın Bitmesi(7/10)3

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'ye hareketi öncesi İstanbul'da açıklama yaptı.

"BEKLENTİMİZ BİR AN ÖNCE BU ORTAKLIĞIN BİTMESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD'nin artık YPG'ye silah vermeyeceği sözü üzerine konuşan Yıldırım şunları söyledi:

"Söz verdiğine göre değerlendirecek bir konu yok.Başından beri biz DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PYD YPG ile bir olup onlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. ABD bize bunun bir mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ temizlendiğine göe artık bu mecburiyet de ortadan kalktı. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı artık sona erdirmeleri. Gerçek müttefiklerine geri dönmelerini bekliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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