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Başbakan Yıldırım: Yazdan Sonra Ana Gündemimiz Ekonomi Olacak
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Başbakan Yıldırım: Yazdan Sonra Ana Gündemimiz Ekonomi Olacak

BAŞBAKAN YILDIRIM: YAZDAN SONRA ANA GÜNDEMİMİZ EKONOMİ OLACAK

Başbakan Yıldırım, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, yaz aylarından sonra gündemin ağırlığını ekonominin oluşturacağını söyledi.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 15:30
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Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Başbakan, "Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak" dedi.

"EKONOMİYLE İLGİLİ YENİ PROGRAMLARIMIZI UYGULAMAYA SOKACAĞIZ"

"Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlar Kurulu gitti, YAŞ da bitti, siz de biraz tatil yapın" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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