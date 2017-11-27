Londra'da İngiliz yatırımcılarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, "Bu yıl büyüme oranımız yüzde 6 ile yüzde 7 arasında bir yerde gerçekleşecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'de yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin OECD ülkeleri ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu yıl büyüme oranımız yüzde 6 ile yüzde 7 arasında bir yerde gerçekleşecek" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"ÜLKEMİZDE YATIRIM YAPAN ŞİRKETLER BİZİM ŞİRKETİMİZDİR"

Birleşik Krallık Türkiye'nin en büyük ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke. Geçen yıl itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 17 milyar doların üzerine çıktı. Bu 20 milyar dolarlık hedefe yaklaştığımızı gösteriyor

Ülkemizde yatırım yapan şirketler, menşei neresi olursa olsun bizim şirketimizdir. Bizim şirketlerimizden farklı bir konumu yoktur ve biz bu anlayış ile tüm şirketlerimizin sorun ve beklentilerine cevap veriyoruz.

Bizlere sorunlarını anlattılar, geleceğe yönelik plan ve projelerini bizlerle paylaştılar. Biz de ülkemizdeki fırsat ve imkanları bu vesile ile paylaştık.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ÖNEMİ:

Bugün sizlerle bir araya geldiğimiz bu toplantıda ülkemizin ekonomik persfektifini paylaşmanın yanı sıra, sizlerin de gelecek yatırım planlarını öğrenme fırsatı bulacağımı düşünüyorum. Esasen sizler Türkiye'yi tanıyor ve biliyorsunuz. Türkiye, öyle bir bölgede yer alıyor ki etrafındaki coğrafya, Balkanlar, Orta Doğu 4 saatlik bir uçuşla 60'a yakın ülkeye erişebilirsiniz aynı zamanda da 1.5 milyar insanın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. 1 yılda üretilen toplam gayri safi milli hasıla 30 milyar dolar civarında... Çok dinamik bir coğrafyada yer alıyoruz. Türkiye'ye yapılacak yatırım Türkiye ile sınırlı değil.

"G20 ÜLKELERİ ARASINDA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE OLDUK"

2017 yılı için felaket senaryoları üretilmesine rağmen Türk ekonomisi yüzde 5'in üzerinde büyüme ile 3. sırada yer aldı. Büyüme oranımız bu yıl yüzde 6-7 arasında bir yerde gerçekleşecektir. Türkiye reel sektörü üretmeye güçlenmeye devam ediyor. Ekonomi istihdam üretiyor. Ülkemizin OECD ülkeleri ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Türkiye, dünyada 10 mega projeden 6'sını yapan ülke olmuştur. Türkiye'nin güven ve istikrarda ne kadar önemli mesafe katettiğini gösteren en büyük sonuçtur.

Kaynak: haberinburada