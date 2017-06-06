

Başbakan ve Ak Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu."Terör saldırısına uğrayan her ülkenin yanındayız" Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:Daha önce defalarca ifade ettik, terörün dini, milliyeti olmaz. Terörist, teröristtir. Hep birlikte teröre karşı ortak bir mücadele başarı için vazgeçilmezdir. Batılı ülkelerde giderek yaygınlaşan İslam düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımlar teröre uygun zemin hazırlıyor.







KATAR KRİZİ







Bugün dünya üzerinde Ortadoğu'yu en iyi bilen, en iyi analiz eden, bölgede ne olup bittiğini en iyi gözlemleyen ülke Türkiye'dir. Nitekim bölgedeki bütün ülkelerle, bütün unsurlarla sürekli iletişim kanallarını açık tutan, barışın imkanların ızorlayan ülke de Türkiye'dir. Bizim bölgeye sırtımızı dönüp olup biteni görmemek, yangını uzaktan seyretmemiz gibibir lüksümüz yoktur. Suriye, Irak, Yemen, Libya krizleri bitmeden yeni bir kriz ortaya çıktı. Körfez İşbirliği Konseyi'nin bazı ülkeleri Katar'la ilişkilerini kesme ve bazı yaptırım uygulama kararı aldı. Bu gelişmeyi Türkiye olarak üzüntüyle karşılıyoruz. Stratejik işbirliğimiz olan Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri diyalogla, sükunetle çözüm üretmelerini öneriyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz diplomatik temasları başlatmış bulunuyor. Beklentimiz ve arzumuz aralarındaki bu meseleyi müzakere ve iletişim yolu ile tatlıya bağlamalarıdır. Bölgede yaşanan terör olayları bu birlik ve beraberlik ruhunu hergün daha da gerekli ve zorunlu hale getirmektedir. Diyaloğun geliştirilmesi için Türkiye olarak aktif tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Devletler arası ilişkiler asılsız haberler yüzünden yara almamalıdır.



FLAŞ İNCİRLİK ÇIKIŞI







Başbakan Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, Meclisten ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Almanya'nın İncirlik Üssü'nden ayrılma kararının sorulması üzerine Yıldırım, "Herhangi bir karar yok bizim tarafımızdan alınan, nasıl isterlerse yapsınlar" değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:milliyet