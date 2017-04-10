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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN BİNLERCE ESNAFA MÜJDE


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN BİNLERCE ESNAFA MÜJDE
Tarih : 10 Nisan 2017, 10:26
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Binlerce Esnafa Müjde(5/10)3


Başbakan Binali Yıldırım fox tv'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin  kuvvetler birliği getirdiği" eleştirileri için "Bu sistem, asıl kuvvetler ayrılığını  netleştiriyor. Öncekinde kuvvetler ayrılığı yok" ifadelerini kullandı."Bu sistem yerli ve millidir, özümüzün sistemidir" diyen Yıldırım, "Bizim insanımızın tabiatına uygundur. Dışarıdan bir modeli aynen alıp uygularsak biz yine sorun yaşarız. Akademisyenler teorik bakıyor, biz hayatın içindeyiz. Vesayet odaklarından kurtulmak için sistemi değiştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz sistem baba ile oğlu birbirine düşürür" dedi.



ESNAFA MÜJDE VERDİ



Başbakan yıldırım yayında binlerce esnafa da müjde verdi. Esnafların vergi ve prim borçlarının yapılandıralacağını açıklayan Başbakan Yıldırım, "Nisan ayının sonuna kadar olan beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimi, ekim ayına kadar uzatıldı"dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  Binlerce  Esnafa  Müjde    haber

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