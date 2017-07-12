Başbakan Binali Yıldırım, akşam saatlerinde 15 Temmuz darbe girişiminin anma töreni için yapılan hazırlıkları denetledi.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi için hazırlanan 360 derece sanal gerçeklik tırınI ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yapılan hazırlıkların çok güzel olduğunu belirterek Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a teşekkür eden Yıldırım'a 15 Temmuz gecesi TBMM'de yapılacak oturum hatırlatıldı.

"BİZE BİR DAVET GELMEDİ"

Oturuma CHP ve HDP'nin davet edilmemesi muhalefet tarafından sert şekilde eleştirilmişti. Eleştirileri hatırlatan gazeteciye Yıldırım, kendilerinin de davet edilmediğini belirterek şunları söyledi:

Bize bir davet gelmedi. Meclis'te o gün yaşananlar yaşandığında kimse davet etmedi. Biz kendiliğimizden milletvekillerimiz, bakanlarımız kalktı gittiler. Meclis'e sahip çıktılar.

"ALINGANLIK GÖSTERMEYE LÜZUM YOK"

Aynı saatte, aynı yerde herkes tekrar toplansın diye ilan ediyoruz. Burada alınganlık göstermeye lüzum yok. Senei devriyesinde TBMM'de aynı saatte tekrar milletvekiliyle, vatandaşıyla, kadınıyla erkeğiyle toplanması, o meydanda 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerekir.

"İSTİKLAL MÜCADELESİ İÇİN DAVETE GEREK YOK"

O yüzden anamuhalefet partisinin alınganlık göstermesine lüzum yok. Biz de yazılı davet almadık. Bu Meclis Başkanlığımızın yaptığı bir organizasyondur. İstiklal mücadelesi için davete ihtiyaç yok. Bu mücadele yediden yetmişe hepimizin en temel görevidir.

Kaynak: haberinburada