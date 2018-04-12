BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN, ÇİPRAS'A TAZİYE TELEFONU
Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayaraki Ege Denizi'nde düşen Yunan jeti ile ilgili taziyelerini iletti.
Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başkanı Çipras ile telefonda görüştü. Yıldırım, uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.
DİYALOĞUN AÇIK TUTULMASI İÇİN MUTABIK KALINDI
Yıldırım ve Çipras, gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kaldı.
EGE DENİZİ'NDE YUNAN JETİ DÜŞMÜŞTÜ
Ege'de İskiri adası yakınlarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düşmüştü.
Yunanistan Savunma Bakanı, düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini ve uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmediğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege'de Yunan Jeti Düştü! Bakan Duyurdu: Pilot Hayatını Kaybetti
- Marmaray'daki Ölümden Korkunç Detay: Arkadaşına Poz Verirken Atlamış
- Katliam Sonrası İran'ı Yanına Alan Esad, Gülerek Poz Verdi
- İsmi Ölümsüzleştirildi! Hangar Ve Uçağa ''mina Başaran'' Yazdırıldı
- Geminin Kaptanı İlk Kez Konuştu: Demir Atsaydım Ölümlü Kaza Olurdu
EKONOMİ HABERLERİ
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar