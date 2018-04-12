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Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a Taziye Telefonu
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Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a taziye telefonu

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN, ÇİPRAS'A TAZİYE TELEFONU

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayaraki Ege Denizi'nde düşen Yunan jeti ile ilgili taziyelerini iletti.

Tarih : 12 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a Taziye Telefonu(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başkanı Çipras ile telefonda görüştü. Yıldırım, uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.

DİYALOĞUN AÇIK TUTULMASI İÇİN MUTABIK KALINDI

Yıldırım ve Çipras, gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kaldı.

EGE DENİZİ'NDE YUNAN JETİ DÜŞMÜŞTÜ

Ege'de İskiri adası yakınlarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düşmüştü.

Yunanistan Savunma Bakanı, düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini ve uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmediğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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